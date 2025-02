I segreti di Monster Hunter Wilds raccontati dagli autori

In attesa dell’arrivo di Monster Hunter Wilds il prossimo 28 febbraio, oltre ad averlo potuto provare in anteprima per ben quattro ore, abbiamo anche avuto la possibilità di intervistare Yuya Tokuda, director del gioco, e Ryozo Tsujimoto, storico producer della saga di Monster Hunter.

Yuya Tokuda ha lavorato alla saga sin dai suoi albori come sviluppatore, per poi prendere le redini del progetto come director di World e ora anche di Wilds. Ryozo Tsujimoto è invece una istituzione in Capcom, essendo stato impegnato nello sviluppo del primo capitolo della saga per poi diventarne producer sin da Monster Hunter Freedom 2 per PSP.

Non è un caso che sia proprio lui a parlare direttamente con i fan a ogni presentazione legata ufficialmente a Monster Hunter, come ad esempio in occasione del Capcom Spotight dedicato a Wilds di pochi giorni fa.

Per questo motivo, da amanti della saga di Monster Hunter sin dai primi capitoli, è stato un vero onore poter parlare con queste storiche figure del franchise. Fatte le dovute presentazioni, passiamo alle domande.