Dove vedere il primo State of Play del 2025 in diretta

Nelle scorse ore è finalmente arrivata la conferma che tanti fan attendevano: da oggi potremo assistere a un nuovo evento State of Play, il primo dell'anno dedicato ai prossimi videogiochi in uscita su PS5.

Al momento non è stato ancora confermato alcun titolo ufficiale: PlayStation si è limitata a dire ai suoi utenti che l'evento svelerà «una selezione unica e creativa di giochi entusiasmanti realizzati da studi di tutto il mondo», confermando di fatto che ci sarà molto spazio anche per le produzioni di terze parti.

Sony ha anche confermato che durante la presentazione ci sarà spazio solo per videogiochi previsti su PS5 (trovate la console scontata su Amazon): non sappiamo se saranno presenti anche titoli cross-gen, ma assisteremo a notizie ed aggiornamenti sui titoli più interessanti in uscita.

Lo State of Play di oggi 12 febbraio inizierà a partire dalle ore 23.00 italiane: la diretta sarà trasmessa sui canali YouTube e Twitch ufficiali. Ci sarà tanto spazio per divertirsi, dato che la diretta dovrebbe durare all'incirca 40 minuti complessivi.

Potrete assistere all'evento anche in questo articolo, tramite l'embed che vi allegheremo qui di seguito: basterà aggiornare la pagina pochi istanti prima dell'inizio dell'evento per godervi la visione.

Sfortunatamente Sony non ha previsto alcun tipo di traduzione in lingua italiana: l'evento sarà disponibile esclusivamente in inglese e giapponese.

In ogni caso, se dovesse sfuggirvi qualche informazione o annuncio, sulle pagine di SpazioGames.it troverete come sempre notizie aggiornate con tutti gli annunci più importanti e il nostro immancabile recap, con tutti i trailer che verranno svelati nel corso dell'evento.

Segnate dunque l'appuntamento sulle vostre sveglie: per il momento, possiamo solo lasciarvi augurandovi buon divertimento con il primo State of Play del 2025.

Sono uscite diverse voci di corridoio sulle IP che dovrebbero essere presenti nel corso dell'evento, ma pare che Death Stranding non parteciperà allo show: PlayStation e Hideo Kojima hanno infatti confermato un evento a parte per il secondo capitolo.