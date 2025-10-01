Avatar di Alessandro94 9
Sono innanzitutto aumentati i costi di sviluppo in modo spropositato rispetto a due generazioni fa, quindi è normale che si rischi sempre di meno in un industria molto competitiva. Poi credo che il fatto solo che escono più titoli derivativi, con poca o nulla identità e cloni sfacciati di franchise ben più famosi dipende da come la si prende, anche nell'epoca PS2 o PS3 uscivano di tanto in tanto giochi palesemente ispirati a quelli più popolari, nella generazione attuale e in quella precedente abbiamo visto l'esplosione incontrollata di una marea di differente qualità di soulslike che hanno cercato di seguire la scia tracciata dai Fromsoftware per emularne il successo. Tra gli esempi citati come Crimson Desert, Lost Soul Aside o Where winds meet c'è da dire che non sono souls, Crimson Desert propone tantissime meccaniche diverse in un unico open world col rischio di fare il passo più lungo della gamba, (a differenza di Assassin's Creed che è oltre un decennio che non ha più nulla da dire grazie alla testardaggine di Ubisoft...), Lost Soul aside invece ha tentato di far tornare almeno in alto il genere d'azione hack and slash ormai sempre più trascurato nonostante non abbia avuto successo. E così via con gli altri esempi, pretendere i capolavori visionari o le esperienze eccezionali al giorno d'oggi nello stato in cui versa il mondo dei videogiochi è un tantino esagerato.
Hai ragione sul fatto che i cloni ci siano sempre stati, ma la differenza oggi è nei costi: due generazioni fa potevi rischiare, ora un passo falso ti affonda uno studio intero. Per questo si punta sempre al “già visto”, con la conseguenza che il derivativo è diventato la regola e non più l’eccezione. Non è questione di pretendere capolavori visionari, ma di chiedere un’industria che osi almeno un po’, invece di girare in tondo come Ubisoft con Assassin’s Creed.
La soluzione allora ci sarebbe, puntare sugli AA che almeno posso permettersi di correre qualche piccolo azzardo e proporre qualcosa di nuovo, anche se purtroppo il vento sta cambiando anche per loro. Penso che la colpa della mancanza di creatività sia dei piani alti dell'industria che impongono standard altissimi a scapito di idee più ambiziose e progetti interessanti delle case di sviluppo più piccole.
