Il mondo dei videogiochi sa ancora sorprendere quando si parla di successi commerciali. Mentre l’attenzione di milioni di giocatori è rivolta ad Hollow Knight: Silksong, un altro esponente del genere Metroidvania ha tagliato un traguardo importante quasi in silenzio.

Prince of Persia: The Lost Crown (qui trovate la nostra recensione) ha infatti superato i tre milioni di giocatori, dimostrando che anche partenze difficili possono trasformarsi in storie di successo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il cammino non è stato semplice, al lancio, nel gennaio 2024, il titolo aveva raccolto appena 300.000 giocatori: numeri considerati deludenti per una produzione del genere. La situazione rimase stabile anche nei mesi successivi e nell’ottobre dello stesso anno il totale non andava oltre il milione.

Le conseguenze furono immediate: secondo indiscrezioni, un sequel venne proposto dal team di sviluppo ma respinto da Ubisoft, che decise di spostare il gruppo su altri progetti, lasciando il futuro del protagonista Sargon in sospeso.

Nonostante ciò, il gioco ha saputo ritagliarsi uno spazio grazie alle recensioni molto positive. La critica ha elogiato il design dei livelli e il sistema di combattimento, elementi che hanno mantenuto alta l’attenzione anche dopo l’esordio non brillante. La vera svolta è arrivata con la pubblicazione su mobile: il debutto su iOS e Android lo scorso marzo ha aperto il titolo a un nuovo pubblico, permettendo di passare dai due milioni annunciati a maggio ai tre milioni attuali.

Il futuro diretto di The Lost Crown resta incerto, ma il franchise di Prince of Persia continua a vivere su più fronti. The Rogue Prince of Persia, sviluppato da Evil Empire, ha da poco lasciato l’accesso anticipato proponendo un approccio rogue-lite alla saga, mentre Ubisoft Montreal è al lavoro sul remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, atteso per il primo trimestre del 2026 e pensato per richiamare la nostalgia dei fan storici.

Nel frattempo, il team dietro The Lost Crown ha celebrato il traguardo con un messaggio sui social, ringraziando i “tre milioni di Immortali” che hanno affrontato l’epico viaggio sul Monte Qaf e sottolineando come ogni salto e ogni parata abbiano contribuito a rendere unica l’avventura di Sargon.