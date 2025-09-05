Grand Theft Auto 6 non è più soltanto un videogioco in arrivo: è diventato una forza capace di condizionare l’intero settore, al punto che decine di publisher e sviluppatori stanno modificando i propri calendari di lancio pur di evitare un confronto diretto.

Un fenomeno senza precedenti, che ha trasformato il nuovo titolo Rockstar Games in un vero e proprio buco nero attorno a cui ruotano le strategie di tutta l’industria.

Nigel Lowrie, co-fondatore di Devolver Digital, ha spiegato bene la portata dell’evento durante un’intervista: le etichette AAA o addirittura AAAA non bastano più.

Direi che Grand Theft Auto è potenzialmente un titolo AAAAA

Ha dichiarato, coniando una nuova categoria che fotografa la scala mai vista del progetto.

Rockstar non ha mai rivelato i costi ufficiali di sviluppo, ma gli analisti del settore concordano nel definirli “spaventosi”. A questo si aggiungono i lunghi anni di attesa dall’ultimo capitolo: due fattori che hanno reso GTA 6 non solo un videogioco, ma un evento culturale globale.

Adam Lieb, CEO della piattaforma di marketing Gamesight, ha confermato come il titolo sia ormai parte di ogni discussione strategica.

Nell’ultimo anno e mezzo, GTA è stato parte di praticamente ogni conversazione sui calendari di lancio

Ha spiegato.

Un’anomalia, se si considera che solitamente i giochi competono all’interno del proprio genere, mentre in questo caso l’ombra di GTA 6 incombe su tutto il mercato.

Questa centralità solleva interrogativi importanti. Un progetto con aspettative economiche così elevate rischia di fissare standard insostenibili per la maggior parte degli studi, specialmente se, come ipotizzato, Take-Two deciderà di spingersi verso un prezzo di listino compreso tra gli 80 e i 90 euro. La domanda è se un modello del genere possa davvero essere replicato o se GTA 6 resterà un unicum.

L’industria si trova quindi davanti a un bivio: il nuovo Grand Theft Auto potrebbe segnare il punto più alto di un’epoca di produzioni mastodontiche, oppure inaugurare una nuova categoria di super-progetti destinati a ridefinire gli standard futuri. Una risposta che arriverà solo al momento dell’uscita, mentre il settore continua a guardare Rockstar con un misto di timore e ammirazione.