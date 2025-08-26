Avatar di Tao_37 0
Secondo mè, alla domanda "potremo mai liberarci della cultura dell' hype ?", io dico sì, se sarà propio la cultura in generale a prevalere, nel senso che se osserveremo i dettagli, ci sforzeremo di approfondire gli argomenti ma, soprattutto, è importantissimo non credere mai agli "specchietti per le allodole" non dando sempre per certe tutte le fantapromesse dei triller ma aspettare di poter mettere le mani concretamente sui titoli e leggendo le recenzioni dopo le uscite.
Gta 6 compreso.....
