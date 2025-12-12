Avatar di Ospite Dev_Guard #924 0
0
L'ennesimo articolo di spazio games che non ci serviva. L'ennesima critica inutile di un redattore che palesemente non ama il tipo di giochi e deve criticare senza probabilmente nemmeno averlo giocato a fondo
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Gioco ai JRPG dal 1997, amo il genere da quasi 30 anni e l'articolo non è una critica al gioco.
Quindi sì, è il tuo il commento che non serviva.
Avatar di Ospite MMO_Boss #967 0
0
si un gdr a turni che vince tutto è anacronistico. Come se un film muto e in bianco e nero vincesse tutti gli oscar.
Avatar di Ospite Core Beast #716 0
0
Il problema è che ha vincere è appunto solo ed esclusivamente ciò che è "chiaccherato/promosso dalla pubblicità" sui social, lontano da ogni oggettività o valore reale che un progetto possiede. Clair Obscure rimane un bel gioco, ma sopravvalutato. Per non considerare il fatto che la sua "ispirazione" è una copia colossale al limite del plagio di differenti cose, mescolate in un calderone, tra le quali spicca il gameplay di Persona 5, il padre che è Regis, la mappa stile Ni No Kuni, ecc. Il resto del gioco lo fanno poche idee di design e di trama originali, mescolate con un'iperemotività forzata e nichilista, come neanchi in una tragedia greca si riesce a fare.
Il vero problema di fondo è che in quest'anno, non c'è stato davvero niente di meglio di Clair Obscure, in termini di originalità. Silksong è un seguito, Death Stranding è un seguito, Ghost Of Yotei è un seguito. Rimane giusto Blue Prince, ma è poco accessibile. Inevitabile è la vittoria di Clair Obscure, nonostante ripeto per me sopravvalutato sia narrativamente, che imperfetto tecnicamente, specie se lo paragoniamo ad altri giochi del passato, quale Persona 5 stesso, dal quale verrebbe asfaltato sotto tutti i fronti, ma anche ad altri.
Avatar di Ospite Git_Scout #918 0
0
ahahahhaa ma non hai letto manco mezza riga
Avatar di MaoMao90 0
0
Probabilmente si. Ma creando che sia un problema diffuso: anche musica e cinema hanno lo stesso identico problema. La grossa differenza è che c’è più varietà e più storia. Ma in realtà c’è molta politica dietro. Fateci caso ad Hollywood ogni film che parla di olocausto vince sempre un qualche Oscar, chissà perché…. Chi finanzierà Hollywood?
