La notte dei The Game Awards 2025 si è trasformata in un momento storico per Sandfall Interactive: Clair Obscur: Expedition 33 (qui la nostra recensione) è stato premiato come Gioco dell’Anno, confermando le aspettative di chi aveva già riconosciuto nel progetto una delle proposte più originali e affascinanti dell’intero panorama videoludico contemporaneo. Con ben 10 premi complessivi, il team francese ha letteralmente conquistato la scena, una vittoria schiacciante che ha confermato quanto il loro debutto tripla A fosse atteso e, soprattutto, meritato.

L’annuncio ha scatenato un applauso prolungato nella sala, segno evidente di quanto il titolo fosse riuscito a lasciare un’impronta profonda durante l’anno. Nonostante la presenza di candidati di altissimo livello, Expedition 33 ha saputo imporsi grazie a una combinazione rara di visione artistica, intensità narrativa e innovazione ludica.

La forza di Clair Obscur: Expedition 33 risiede nella sua estetica distintiva, che trasforma ogni ambientazione in una sorta di quadro vivente, dove colori, luci e movimenti contribuiscono a dare vita a una città sospesa tra sogno e incubo. L’atmosfera è sostenuta da una narrazione che mescola malinconia, speranza e tragedia, raccontando la lotta disperata contro la Poetessa, figura enigmatica e crudele che porta con sé un destino di morte ciclica.

Il gameplay ha rappresentato un altro elemento chiave del successo: la fusione tra combattimenti a turni e input d’azione in tempo reale ha creato un ritmo particolare, che obbliga il giocatore a mantenere sempre alta l’attenzione senza rinunciare alla componente strategica tipica del genere. A completare il quadro arrivano personaggi memorabili, scritti con cura e sfumature, e una colonna sonora capace di amplificare ogni emozione, dai momenti più intimi a quelli più drammatici.

Con dieci premi complessivi e il titolo di Gioco dell’Anno, Clair Obscur: Expedition 33 non solo consacra Sandfall Interactive come uno dei nuovi protagonisti dell’industria, ma dimostra anche quanto spazio ci sia ancora per visioni artistiche audaci e profondamente personali. Il successo del gioco rappresenta un momento significativo per l’intero settore, una conferma che creatività e ambizione possono ancora sorprendere e conquistare pubblico e critica.