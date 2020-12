Speciale Gaming Unieuro: console e giochi a prezzi da Black Friday!

La nota catena Unieuro ha lanciato una promozione imperdibile che vi permette di acquistare videogiochi, PC Desktop, notebook e tanti accessori da gaming a prezzi da Black Friday!

Ad esempio, potete comprare la console Nintendo Switch Lite a soli 219,99€. Più leggera, più piccola e meno costosa. Sono queste le caratteristiche base di Switch Lite, una console pensata per chi vuole tutto sacrificando pochissimo. I controlli sono infatti direttamente nella console e limitando l’ingresso USB esclusivamente allo scopo di ricarica, trasformando così l’oggetto in una vera e propria portatile più modesta nelle dimensioni ma assolutamente adatta a rappresentare il gaming “on the road”.

Con forme più arrotondate, colori opachi e tasti bianchi, Nintendo Switch Lite è quindi perfetta per coloro che sono in continuo movimento. Le sue piccole dimensioni gli consentono di stare in tasca, nello zaino e ovviamente in valigia, mentre l’impugnatura è adatta a mani non particolarmente grandi, il tutto in unico pezzo dotato di grip straordinario (e dimensioni ridotte).

Piuttosto interessante, per i PC gamer, il notebook Lenovo Legion 5, dispositivo dotato di un display IPS da 15,6″ antiriflesso con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. A completare la dotazione tecnica troviamo il processore Intel Core i7-10750H (sei core, dodici thread), accompagnato da 16GB di RAM e 512GB di SSD NVMe. Per ciò che concerne la parte grafica, a bordo di Lenovo Legion 5 è presente una potente NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di GDDR6 che vi consentirà di giocare alla grande anche con i titoli più moderni.

Di seguito ve ne proponiamo una nostra selezione, ma vi invitiamo a consultare la pagina dell’offerta per tutti i dettagli.

Offerte gaming Unieuro – La nostra selezione