SpazioGames e Tom’s Racing insieme per il campionato PC di F1 2020!

Ebbene si carissimi lettori, oggi siamo qui per presentarvi una nuovissima iniziativa legata al mondo dei tornei! In partnership con Tom’s Racing, anche SpazioGames sale sulla propria monoposto per illustrare ed invogliare la community, a partecipare al campionato virtuale che si terrà sul titolo per PC, F1 2020. Per questa competizione, sono state studiate apposite caratteristiche atte a rendere il tutto sempre più entusiasmante. Prima di elencarle, però, iniziamo dalla richiesta di partecipazione, raggiungibile tramite Telegram a questo indirizzo.

L'unione fa la forza!

La prima peculiarità del torneo Tom’s Racing, riguarda le classi di campionato, suddivisibili in due categorie: una dedicata ai piloti più esperti e denominata PRO e una dedicata ai piloti esordienti chiamata AM. In quest’ultima classe si potranno iscrivere quei piloti virtuali che hanno meno esperienza rispetto agli altri, ma che possiedono comunque tanta voglia di mettersi in gioco e vincere.

Le gare si svolgeranno con format differenti tra le due classi, e prenderanno il via ogni martedì (il Campionato PRO) e giovedì (Campionato AM). Il Campionato PRO userà vetture Formula 1 2020 con livree ufficiali, mentre i piloti AM potranno guidare vetture Formula 2 2020. Diverso anche il format di qualifiche e gara: mentre per il Campionato PRO si effettueranno qualifiche brevi e gara al 50%, per il neonato Campionato AM saranno utilizzate le qualifiche a tentativo unico, ed i piloti disputeranno ben due gare a serata con il meccanismo Feature Race + Sprint Race, con griglia invertita, entrambe al 25% della distanza originale.

Da menzionare poi il fatto che, ogni serata di campionato, verrà trasmessa e commentata direttamente sul canale Twitch dedicato. Per iscrivervi a questa nuova edizione del campionato Tom’s Racing sarà sufficiente leggere attentamente il regolamento e compilare il modulo d’iscrizione. Vi ricordiamo che la partecipazione al campionato è totalmente gratuita.

Per avere tutte le altre informazioni, vi rimandiamo alla discussione creata sul forum, all’interno della quale potrete tranquillamente fugare ogni vostro dubbio. Vi aspettiamo in pista!