SpazioGames e Tom’s Racing insieme per il campionato Formula Series su Assetto Corsa!

Carissimi lettori, oggi siamo qui per presentarvi una nuovissima iniziativa che vede SpazioGames e Tom’s Racing nuovamente in sinergia per voi!

Come alcuni sapranno, questa collaborazione è nata lo scorso anno, dedicando il torneo alla versione PC di F1 2020, che ha visto coinvolti, oltre agli 80 piloti partecipanti, anche ospiti illustri come i simdriver Manuel Biancolilla e Gianfranco Giglioli, l’ex pilota di Formula 1 Domenico “ Mimmo” Schiattarella, Matteo Pittaccio (voce di DAZN) e molti altri.

Dopo queste grandi soddisfazioni, si è voluta alzare l’asticella qualitativa, dando quindi luogo al nuovo torneo PC: “Tom’s Racing Formula Series”.

La prima novità è costituita dal titolo su cui si baserà l’evento, ossia Assetto Corsa. Il titolo di Kunos Simulazioni permette infatti la personalizzazione di tracciati e livree, ma anche di realizzare un software dedicato ai piloti iscritti, che permetterà loro di installare automaticamente mod e tool richiesti. Oltre a questo, è stato costituito un server dedicato alla gestione delle lobby e delle penalità di gara.

Le vetture scelte sono le ottime Formula Hybrid 2021 di Race Sim Studio, nostro partner per questa edizione del campionato, sulle quali saranno applicate le livree ufficiali Formula 1 2021.

La formula scelta per gli eventi è quella delle precedenti edizioni: qualifiche di 18 minuti e gara al 50% rispetto al calendario FIA. Le prove libere sono a discrezione dei singoli partecipanti, i quali possono trovare un luogo organizzativo e di confronto nel gruppo Telegram ufficiale che, nelle scorse edizioni, si è dimostrato utile anche a creare una community attiva e vivace. Le gare saranno disputate il lunedì sera alle 21:30 con cadenza settimanale a partire dal 25 ottobre 2021 con la prima tappa: il gran premio dell’Emilia-Romagna all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Ecco comunque qui riportato l’intero calendario degli appuntamenti: 25 ottobre 2021: GP Emilia-Romagna – Autodromo di Imola – 31 giri

1 novembre 2021: GP Spagna – Circuito di Catalogna – 33 giri

8 novembre 2021: GP Turchia – Circuito di Istanbul – 28 giri

15 novembre 2021: GP Azerbaijan – Baku Street Circuit – 25 giri

22 novembre 2021: GP Austria – Red Bull Ring – 35 giri

29 novembre 2021: GP Gran Bretagna – Silverstone – 26 giri

6 dicembre 2021: GP Belgio – Spa-Francorchamps – 22 giri

13 dicembre 2021: GP Paesi Bassi – Zandvoort – 35 giri

20 dicembre 2021: GP Italia – Monza – 27 giri

10 gennaio 2022: GP Giappone – Suzuka – 26 giri

17 gennaio 2022: GP Toscana – Mugello – 29 giri

24 gennaio 2022: GP Germania – Nurburgring-GP – 30 giri

31 gennaio 2022: GP Brasile – Interlagos – 35 giri

Anche per questa edizione, tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sul canale Twitch di Tom’s Racing, opportunamente rimodernato con un’accattivante veste grafica e con altrettanti nuovi commentatori: Simone Casadei e Diego Di Pasquale.

Come per le precedenti edizioni, è possibile iscriversi compilando il modulo che trovate QUI.

Qualora gli iscritti superassero i posti disponibili, saranno previste delle preselezioni per determinare piloti titolari e riserve.

Vi aspettiamo numerosi!