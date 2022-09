SpazioGames da oggi è anche su TikTok

La comunicazione legata al mondo dei videogiochi è cambiata davvero tanto da quando, nel 2000, SpazioGames.it accolse per la prima volta gli amanti del nostro medium preferito. Oggi, i social network sono una costante nel modo in cui ci teniamo in contatto non solo con le altre persone, ma anche con le ultime novità sui temi che ci sono più cari.

Ecco perché la nostra ultraventennale testata giornalistica arriva anche su TikTok! A partire da oggi, SpazioGames.it ha un suo profilo TikTok, dove condivideremo curiosità dal dietro le quinte redazionale, mostreremo da vicino gadget, press kit e vi porteremo con noi tra recensioni e novità dal mondo dei videogiochi.

Seguiteci subito al link:

Da oggi SpazioGames.it sbarca anche su TikTok

Come i nostri lettori di lungo corso sanno, la redazione di SpazioGames.it è attiva quotidianamente anche su tanti altri social network.

A oggi, contiamo su oltre 165mila Mi Piace su Facebook, su oltre 150mila iscritti sul nostro canale YouTube, su oltre 29mila follower sul nostro canale Twitch, su più di 30mila follower su Twitter e oltre 29mila sul nostro profilo Instagram.

Ora è il momento di portare un po’ di sano gaming anche su TikTok: seguiteci per non perdere tutte le novità da una stagione videoludica autunnale che si promette davvero ricca.