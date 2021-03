SpazioGames cerca nuovi collaboratori per il fine settimana

SpazioGames.it è in cerca di nuovi collaboratori per la realizzazione di contenuti editoriali nel fine settimana. I requisiti per la posizione aperta sono:

Ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, compresa la terminologia tecnica correlata ai videogiochi;

Conoscenza dell’industria dei videogiochi;

Costanza e affidabilità;

Disponibilità il sabato e la domenica.

Se sei in possesso dei requisiti e vuoi inviare la tua candidatura, puoi farlo accedendo al modulo al link di seguito. È necessario allegare un file con due news da almeno 1500 battute (spazi inclusi) scritte di tuo pugno, indicando il link alla fonte che hai usato come riferimento per ciascuna. Questi contenuti saranno utilizzati per la valutazione interna e non saranno pubblicati.

Tutte le informazioni aggiuntive saranno discusse direttamente con i candidati.