Space Jam diventa un videogioco (e le idee le proporrete anche voi!)

Il 2021 cercherà in tutti i modi di essere migliore del 2020 e, anche se potrebbe non volerci molto, cercherà di portare a tutti un sorriso anche con Space Jam: A New Legacy – il nuovo film che vedrà Bugs Bunny e il super-campione NBA LeBron James pronti a vivere una nuova avventura per grandi e piccini. Ebbene, la pellicola sarà anche accompagnata da un videogioco arcade che sarà realizzato da Microsoft, e al quale potrete partecipare anche voi con le vostre idee.

A partire da oggi e fino al 31 dicembre, se avete almeno quattordici anni potete partecipare a un contest per proporre le idee che vorreste vedere all’interno del titolo. Come spiegato da Microsoft:

Per partecipare al contest è necessario consultare il sito web dedicato, leggere il Regolamento, scegliere un’immagine rappresentativa e descrivere la propria idea in meno di 500 parole. Tra gli altri premi e gadget messi in palio (memorabilia ufficiali di LeBron firmati ed esclusivi, merchandise del film, Nike VIP, una Xbox Series S personalizzata, ndr) all’interno del concorso, le due idee vincitrici saranno inserite con opportuni credits all’interno del videogioco ufficiale Space Jam: A New Legacy in stile arcade, disponibile nel 2021 su Xbox Game Pass Ultimate.



La compagnia ha anche anticipato che ci saranno ulteriori iniziative che uniranno le forze di Microsoft e Space Jam. Ci saranno, ad esempio, dei workshop virtuali all’interno di Microsoft Store.

«Gli studenti costruiranno un prototipo giocabile di un videogioco utilizzando la codifica basata su blocchi sulla piattaforma MakeCode Arcade, il tutto imparando a conoscere le competenze professionali necessarie e le carriere STEAM possibili nel game design.

I workshop di coding a tema sono disponibili online al seguente link: aka.ms/SJANLcoding. In più, per i programmatori più esperti sono disponibili due lezioni Microsoft Learn, pensate appositamente per gli studenti di scuole superiori, universitari e programmatori più adulti.»



Bugs Bunny e Xbox Series S

Se, insomma, avete sempre sognato un grande videogioco dedicato a Space Jam, ora avete la possibilità di contribuire voi stessi a renderlo realtà.

L’uscita è attesa su Xbox Game Pass Ultimate a giugno 2021.