Soundbar Yamaha in sconto di oltre 400 euro tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 10 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dallo smartphone OPPO Find X2 Lite, dispositivo animato dal processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, SoC con 5G integrato, che consente di raggiungere una velocità massima di download di 1.9Gbps. Grazie alla Quad Camera da 48MP e a Ultra Steady Video 2.0, potrete togliere ogni freno alla vostra creatività, mentre il sistema di ricarica rapida consente di passare dal 3% al 50% in soli venti minuti. Il resto della dotazione tecnica è completato da 8GB di RAM e 128GB di storage.

Solitamente lo smartphone OPPO Find X2 Lite viene proposto a 499€, ma oggi potrete averlo a soli 329€.

Continuiamo con la soundbar YAMAHA MusicCast BAR 40 SW, dispositivo che migliorerà la vostra esperienza home cinema grazie all’incredibile suono surround DTS Virtual:X. Grazie al supporto dei TV 4K Ultra HD di ultima generazione, MusicCast BAR 40 SW offre ampie opzioni di connessione, che includono Bluetooth e HDMI, oltre ai servizi musicali in streaming integrati e alla funzionalità MusicCast multi-room. Grazie alla connessione Wi-Fi, il subwoofer può essere posizionato in qualsiasi punto della stanza. È sufficiente una presa di alimentazione e sarete pronti per passare a un nuovo livello di ascolto.

Solitamente la soundbar YAMAHA MusicCast BAR 40 SW viene proposta a 928€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 499€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

Offerte Solo per oggi Mediaworld