Sostieni la ricerca AIRC con i cioccolatini Amazon!

Oggi volgiamo parlarvi di un’importante iniziativa lanciata dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro con lo scopo di raccogliere donazioni a favore della ricerca sui tumori e, contemporaneamente, sensibilizzare la popolazione su questa tragica patologia.

A causa della pandemia che sta colpendo il nostro paese, non troveremo i classici stand della fondazione che da ormai decenni troviamo in migliaia di piazze italiane: per la tutela dei propri volontari in questa fase delicata dal punto di vista sanitario, Fondazione AIRC ha reso disponibili i cioccolatini su Amazon e, solo su appuntamento, nelle oltre 1.700 filiali BPM distribuite su tutto il territorio nazionale. Alla pagina dedicata Amazon potrete donare 13,95€ per ricevere a casa 200 grammi di cioccolato fondente Lindt in una confezione dedicata al sostegno alla ricerca e alla lotta contro il cancro. La scelta dei cioccolatini non è una semplice scelta nazional popolare, le parole di Antonio Moschetta, scienziato AIRC dell’Università di Bari, ci fanno infatti capire l’importanza che può avere il cioccolato sulla nostra salute:

“Il consumo di circa 20 grammi di cioccolato fondente ogni due giorni è in grado di ridurre i livelli di infiammazione circolante. Dato di grande rilevanza se si considera la relazione tra infiammazione e cancro”

Una volta terminata la raccolta per i Cioccolatini della Ricerca, Fondazione AIRC provvederà ad inviare a chiunque ne faccia richiesta la documentazione necessaria ai fini della deducibilità fiscale. I cioccolatini della Ricerca, con la loro confezione dedicata, sono il regalo perfetto per tutti. È possibile personalizzare l’invio con un biglietto dedicato.

Vi invitiamo quindi a sostenere la ricerca sul cancro acquistando i cioccolatini della ricerca AIRC e vi lasciamo con le parole della fondazione riguardo I Giorni della Ricerca, serie di iniziative di cui questa promozione fa parte.

» Clicca qui per acquistare i Cioccolatini della ricerca AIRC «

