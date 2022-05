Sony WF-1000XM3, auricolari true wireless di qualità, al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Sul noto portale e-commerce Amazon è partita la Gaming Week, iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti dedicati al mondo dei videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Come al solito, allo scopo di guidarvi all’interno del vasto catalogo di sconti disponibili, continueremo a pubblicare notizie a cadenza quotidiana per segnalarvi le migliori offerte attualmente attive!

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, trovate quello relativo agli auricolari Sony WF-1000XM3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 99€, rispetto agli usuali 139,85€ di listino, per un risparmio reale di quasi 41€ e uno sconto del 29%.

Gli auricolari true wireless Sony WF-1000XM3 offrono una qualità audio assolutamente di alto livello grazie ai driver da 6 mm per un audio intenso, cristallino e diffuso, mentre il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE HX) converte i file musicali memorizzati in formato digitale compressi a una qualità più vicina a quella ad alta risoluzione.

Gli auricolari true wireless Sony WF-1000XM3 sono perfetti per coloro che vogliono isolarsi completamente dal mondo esterno quando ascoltano la propria musica preferita. La tecnologia Dual Noise Sensor sfrutta due microfoni, uno per il feed-forward e uno per il feedback, per catturare i suoni ambientali e inviarli al processore HD QN1e per l’eliminazione del rumore, così da udire solamente i vostri brani.

Gli auricolari true wireless Sony WF-1000XM3 si collegano ai vostri dispositivi tramite Bluetooth e sono dotati di una struttura tri-hold ergonomica, nonché una superficie in gomma a elevato attrito per assicurare la massima comodità e stabilità all’interno del vostro orecchio.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere degli ottimi auricolari true wireless al prezzo più basso di sempre! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.