Sony vuole acquisire CD Projekt RED? Emerge (l’improbabile) indiscrezione

Durante la giornata di ieri, in maniera del tutto inaspettata, è stato confermato lo sviluppo di The Witcher Remake, rifacimento dello storico primo capitolo del franchise di The Witcher. Si tratta quindi di un buon momento per CD Projekt RED, dopo l’inciampo del lancio di Cyberpunk 2077.

Gli sviluppatori delle avventure di Geralt di Rivia sono infatti tornati sulla cresta dell'onda, dopo mesi di palesi difficoltà.

Non parliamo infatti solo dell’annuncio del remake del primo The Witcher, bensì di tutta una serie di progetti atti a riabilitare lo sviluppatore polacco agli occhi del pubblico.

Sebbene infatti lo studio non ha intenzione di lasciare andare presto il franchise di Cyberpunk 2077, gira ora voce di una possibile acquisizione da parte di Sony, nonostante ci sia palese scetticismo sulla cosa.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, è circolata una voce secondo cui Sony starebbe pensando di acquisire CD Projekt RED, tanto che avrebbe contattato più volte lo studio con un’offerta specifica.

La notizia è rimbalzata più volte su Twitter, sebbene a conti fatti – oltre a mancare ovviamente l’ufficialità dei diretti interessati – la cosa appare realisticamente improbabile.

Quando si parla di acquisizioni nell’industria dei videogiochi, quella di Activision Blizzard da parte di Microsoft e quella di Bungie da parte di Sony sono sicuramente arrivate come fulmini a ciel sereno.

It's not a rumor, Sony has approached CD Projekt multiple times. Hence why CD did that entire thing with announcing several The Witcher games alongside new Cyberpunk, it's to boost their stock before acquisition. https://t.co/FBzNdJEfqU

— Rythian (@LumberjackRy) October 25, 2022