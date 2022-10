Sony LinkBuds S, auricolari true wireless top, al prezzo più basso di sempre per il Prime Day di Amazon!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente alla smart TV Sony LinkBuds S, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Gli auricolari true wireless Sony LinkBuds S sono dotati di un design ergonomico che garantisce un’aderenza perfetta alle vostre orecchie. Grazie alla tecnologia Adaptive Sound control, gli auricolari true wireless Sony LinkBuds S sono in grado di regolare il suono a seconda dell’ambiente circostante, così da fornirvi un ascolto ottimale.

Gli auricolari true wireless Sony LinkBuds S supportano l’audio wireless ad alta risoluzione con la tecnologia di codifica LDAC per una qualità sonora davvero incredibile e presentano controlli touch intuitivi, dando modo di eliminare il rumore o passare al brano successivo con un semplice tocco.

Gli auricolari true wireless Sony LinkBuds S si collegano in modo facile e veloce ai vostri dispositivi tramite Bluetooth 5 e forniscono un’autonomia sino a 20 ore. Sono certificati IPX4, così da resistere a spruzzi e sudore, e supportano anche gli assistenti vocali, in modo da impartire comandi e rispondere alle chiamate in maniera immediata. Caratteristica indispensabile per i videogiocatori è il valore della latenza, in questo caso davvero ridotta.

Solitamente gli auricolari Sony LinkBuds S viene venduta a 199,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 124,44€, con un risparmio reale di 75,55€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un paio di ottimi auricolari ad un prezzo davvero imperdibile!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!