Sony Interactive Entertainment: stravolgimento ai piani alti della compagnia

Sony Interactive Entertainment ha annunciato un’importante ristrutturazione del suo team di gestione, inclusa una serie di cambiamenti al team di leadership ingegneristica, in vista dell’imminente abbandono del vicepresidente di SIE, John Kodera.

Kodera, che in precedenza ha guidato i team che hanno sviluppato l’infrastruttura base di PlayStation Network, assumerà un nuovo ruolo che include la guida della trasformazione digitale per l’intera infrastruttura Sony.

Hideaki Nishino, entrato a far parte di SIE nel 2000 e noto per aver svolto un ruolo chiave in molte delle innovazioni nello sviluppo di prodotti per PS4 e PS5, è stato promosso in virtù dell”esperienza legata alla piattaforma SVP.

Come riportato direttamente al CEO di SIE Jim Ryan (via VGC), Nishino – con sede a San Mateo, in California – supervisionerà l’ingegneria e le operazioni di rete, la ricerca e lo sviluppo, la progettazione, la strategia dei dati e le operazioni, oltre a gestire lo sviluppo di prodotti e piattaforme.

Michael Pattison, attuale VP delle relazioni globali con le terze parti, dovrà riferire a Nishino nel suo nuovo incarico di SVP per la pianificazione e gestione della piattaforma.

Dopo quasi otto anni nella compagnia, Pattison è considerata una figura chiave nella costruzione del portafoglio di partnership commerciali di SIE per PS4 e PS5, nonché figura come uno dei principali sostenitori della community di sviluppo indipendente.

Nel dipartimento delle finanze, invece, il vicepresidente e chief financial officer di SIE Kazuhiko Takeda andrà in pensione nel giugno 2021 dopo quasi 40 anni in Sony.

Lin Tao entrerà a far parte di SIE come SVP finanziario, sviluppo aziendale e strategia con sede a Tokyo (a partire da luglio 2021). In precedenza ha trascorso cinque anni nel settore PlayStation e sette anni nel settore della telefonia mobile.

PlayStation ha anche annunciato diverse aggiunte al consiglio di amministrazione di SIE Tokyo: insieme al direttore rappresentativo, presidente e CEO Ryan ci saranno Masayasu Ito come direttore rappresentativo e vicepresidente, Lin Tao come direttore e vicepresidente e Takeshi Shibata come direttore.

Ricordiamo che questi cambiamenti interni all’azienda fanno eco allo stravolgimento di Japan Studios, di cui vi abbiamo reso noto in tempi non sospetti: lo scorso febbraio SIE ha infatti confermato che riorganizzerà Sony Interactive Entertainment Japan Studio dando il via alla nuova struttura aziendale a partire dal 1° aprile prossimo e lasciando di fatto intoccato solo Team ASOBI (Astro’s Playroom).