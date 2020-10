Sony ha impedito ai media giapponesi di usare dashboard e tasto Create su PS5

Nel fine settimana, Sony ci ha ingolosito con una prima tornata di anteprime su PS5, che hanno rivelato alcuni aspetti fino ad allora ignoti del design e diversi minuti di gameplay da molteplici giochi.

Abbiamo potuto ad esempio vedere Devil May Cry 5 Special Edition e Godfall in azione, così come scoprire dell’esistenza di un bullone che non era mai stato avvistato prima nella scocca della console next-gen.

A quanto pare, però, PlayStation 5 ha tanti altri misteri ancora tutti da scoprire, tenuti sapientemente sotto un telo (bianco, è ovvio) fino al lancio che si celebrerà tra appena un mese e sette giorni.

Come rivelato da Dengeki Online, e riportato da Push Square, Sony ha impedito ai media giapponesi di accedere alla dashboard di PS5.

Il menu principale della console non è stato ancora presentato ed è probabile che il platform owner nipponico abbia intenzione di essere il primo a mostrarlo in pompa magna prima che leak o la stampa diano la propria visione del sistema.

In aggiunta, la casa asiatica ha anche bloccato il tasto Create, il sostituto “esteso” del pulsante Share che ha fatto il suo debutto su PS4.

Il tasto è stato annunciato insieme al controller DualSense ma, per il momento, non ci è ancora dato sapere a cosa servirà nello specifico.

Da quanto trapelato negli ultimi brevetti depositati da Sony, questa dashboard sarà avveniristica e fornirà tante possibilità, ludiche e di socializzazione, in più rispetto a PlayStation 4.

Aspettiamo soltanto di metterci sopra gli occhi, prim’ancora delle mani, quando manca così poco tempo dal lancio del 12 e 19 novembre.