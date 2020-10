PS5, un misterioso bullone è stato scoperto nelle nuove foto

Un misterioso bullone è stato scoperto nelle nuove foto di PS5 provenienti dal Giappone nel corso del fine settimana.

Sony ha fornito ai media asiatici di dare uno sguardo molto ravvicinato alla console, e questo ha comportato la rilevazione di particolari che erano finora sfuggiti.

Tra questi, inaspettatamente, troviamo un bullone piantato nella parte alta della console, la cui presenza non era stata notata finora né segnalata dalla casa nipponica.

Nella foto scattata dal portale 4Gamer possiamo vederlo chiaramente inserito nel corpo centrale di PlayStation 5, quello di colore nero, dove è di fatto ospitato l’hardware.

Come suggerisce The Verge, potrebbe trattarsi di un bullone inserito per rimuovere le ali bianche della console e accedere al suo interno.

In quel punto, viene indicato, potrebbe essere ospitato uno slot per un SSD destinato all’espansione dello storage, che per il momento non è stato ancora confermato.

Di certo è curioso che un dettaglio del genere salti fuori a poche settimane dal lancio di una console, essendo stato probabilmente tenuto nascosto finora per ragioni estetiche.

L’estetica delle nuove console ha fatto molto discutere nella roadmap di avvicinamento alla loro uscita, ma non c’è dubbio, per Randy Pitchford di Gearbox, che PS5 e Xbox Series X rappresenteranno un salto generazionale senza precedenti.