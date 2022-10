Sony annuncia i PlayStation Partner Awards 2022: ecco quando scopriremo i vincitori

Sony Interactive Entertainment ha appena annunciato i PlayStation Partner Awards 2022, la celebre premiazione che la compagnia ha deciso di inaugurare per premiare tutti i migliori titoli rilasciati in Giappone e nel mercato asiatico.

Si tratta dunque di un’occasione particolarmente attesa dai fan per scoprire quali saranno i migliori giochi, esclusivi e di terze parti, rilasciati sulle console di casa Sony: a causa del tempismo degli awards non potremo però vedere i titoli rilasciati dopo ottobre, escludendo così dai giochi anche titoli come l’atteso God of War Ragnarok (potete prenotarlo su Amazon).

Come riportato da Gematsu, l’annuncio è arrivato tramite il PlayStation Blog ufficiale e ci svela che tutti i vincitori saranno comunicati ufficialmente dal 2 dicembre, pur non nascondendo una brutta notizia.

Proprio come accaduto infatti già l’anno scorso, Sony ha deciso di non trasmettere la cerimonia di premiazione via streaming: non è chiaro come mai sia stata presa questa decisione, ma ciò significa che i vincitori saranno comunicati in altre modalità.

Quest’anno saranno distribuiti due Grand Awards, i premi riservati ai due giochi sviluppati nelle regione asiatiche che hanno ottenuto il maggior numero di vendite da settembre 2021 a ottobre 2022.

Ci saranno anche i Partner Awards, ancora una volta riservati ai giochi sviluppati in Asia o Giappone che, oltre ad aver ottenuto notevoli risultati di vendita, hanno anche riportati particolarmente interessanti a livello di attività degli utenti.

Ovviamente saranno premiati anche i giochi internazionali grazie agli Special Award, divisi in due categorie: nella prima saranno premiati i giochi internazionali che hanno ottenuto il maggior numero di vendite in Giappone e nell’Asia, mentre nella seconda saranno presi in considerazione i giochi più venduti sviluppati in collaborazione con PlayStation Studios.

Gli utenti asiatici avranno inoltre la possibilità di premiare ben 5 giochi grazie all’Users’ Choice Award, scegliendo tra i 25 migliori titoli selezionati da PlayStation quali reputano i migliori giochi disponibili su PS5 e PS4.

La votazione terminerà ufficialmente il 6 novembre, mentre per i vincitori si dovrà necessariamente attendere il mese successivo: vi terremo prontamente aggiornati non appena sapremo quali sono i titoli premiati ai PlayStation Awards 2022.

Ricordiamo che i vincitori dello scorso anno sono stati particolarmente sorprendenti: non ci resta che attendere e scoprire in quale modo cambierà la classifica del 2022. Per quanto riguarda gli utenti internazionali, purtroppo PlayStation Blog non ha ancora aperto le candidature, ma vi ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart e Resident Evil Village sono stati tra i più grandi protagonisti della scorsa edizione.