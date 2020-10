Sonic The Hedgehog 2 è gratis: ecco come scaricarlo

A sorpresa, SEGA ha deciso di dare il via a degli sconti su Steam realmente interessanti, su alcuni dei più grandi classici della casa di sviluppo giapponese. Tra questi, anche un classico intramontabile del genere dei platform 2D, offerto in maniera totalmente gratuita: stiamo parlando di Sonic The Hedgehog 2.

Il gioco è infatti scaricabile da Steam gratis (ecco il link per il download). Per chi non lo sapesse, si tratta di uno dei capitoli più amati del saga del porcospino blu uscito nel 1992, nonché sequel diretto del classico titolo per SEGA Mega Drive (e Master System) che ha fatto la storia del genere di appartenenza.

Sonic The Hedgehog 2 è anche disponibile su Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop nella collezione SEGA Ages. Poco sotto, il trailer:

La “trama” – se così possiamo chiamarla – è sicuramente semplice ma efficace: il malvagio Dr. Robotnik è sopravvissuto alla distruzione di Scrap Brain, partorendo prima di subito nuovi piani per conquistare il mondo. Per farlo, il perfido scienziato pazzo sfrutta le conoscenze di una tribù e più in particolare del potere dei sette Smeraldi del Caos.

Da canto suo, Sonic è pronto ad affrontare Robotnik ancora una volta, con l’aiuto stavolta di una giovane volpe con due code chiamata Miles Prower, nota anche come “Tails”.

Ancora più frenetico e concitato del primo capitolo, Sonic The Hedgehog 2 ha permesso alla mascotte SEGA di diventare un’icona a tutti gli effetti, grazie anche e soprattutto alla presenza di una “spalla” vera e propria, ossia il simpatico Tails.

Sonic 2 si rivelo in brevissimo tempi essere un successo in tutto il mondo, visto che in soli sei mesi il gioco riuscì a vendere circa sei milioni di copie, diventando di fatto il titolo più venduto tra quelli disponibili su Mega Drive.