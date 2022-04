Sonic Origins, alcune modalità di gioco e personaggi sono bloccati dai DLC

Le indiscrezioni delle ultime ore riguardo Sonic Origins poi si sono trasformate in un annuncio vero e proprio, confermato da SEGA.

Dopo il successo di Sonic Mania, che potete recuperare su Amazon, la casa nipponica è voluta tornare a puntare sugli episodi a 16-bit delle frenetiche avventure del porcospino blu.

In un periodo propenso per il franchise visto che Sonic 2, l’ultimo lungometraggio uscito da poco al cinema, ha fatto un record d’incassi oltre ogni previsione.

Un ennesimo leak di Sonic Origins era spuntato in mattinata, poi confermato dai canali ufficiali che hanno mostrato il primo trailer di questa nuova collezione di giochi.

Sonic Origins è un nuova raccolta che ripropone i Sonic in 2D usciti originariamente su SEGA Genesis/Mega Drive: Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, in versione digitale rimasterizzata per le piattaforme di generazione attuale.

I titoli sono giocabili sia in versione originale, sia in versione Anniversario con la risoluzione in alta definizione e le vite infinite, per una fruizione migliore.

Sonic Origins è proposto in varie versioni, con diverse fasce di prezzo, che contengono all’interno vari bonus e contenuti esclusivi inseriti in DLC. Ecco le proposte:

Digital Standard – €39.99

Gioco principale

Digital Deluxe – €44.99

Gioco principale

Missioni aggiuntive difficili

Letterbox

Personaggi nel menù principale

Visuale dell’isola nel menù principale

Animazione dei personaggi nella Riproduzione musicale

Tracce musicali esclusive dei giochi per Mega Drive

Contestualmente all’analisi del comunicato stampa ci siamo accorti di un dettaglio, confermato anche dall’analisi dei colleghi di VGC, che non vi farà piacere, legato alla gestione dei DLC.

Alcuni dei contenuti presenti all’interno del gioco sono infatti esclusivi, o per meglio dire bloccati, dall’acquisto dei DLC e delle versioni premium del gioco. Non si parla di contenuti estetici solamente, ma anche di modalità di gioco e personaggi.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, catturata dal sito relativo ai preordini di Sonic Origins, le Missioni Difficili sono appannaggio dei soli utenti dotati del pacchetto Premium Fun, così come alcuni elementi tra cui le animazioni dei personaggi.

Per quello che sappiamo ora, sembra proprio che ci sia un vero paywall di fronte ad alcune modalità di gioco. Non è chiaro se, magari, si possano sbloccare giocando semplicemente a Sonic Origins senza per forza ricorrere ai DLC che, magari, le sbloccano istantaneamente.

Attendiamo chiarimenti da parte di SEGA. Mentre attendiamo anche di sapere qualcosa di più sul ritorno di Jet Set Radio e Craxy Taxi, che hanno anche loro dei dettagli oscuri.

Mentre si fa attendere anche Sonic Frontiers, il prossimo progetto con il porcospino blu che si proietterà nella next-gen vera.