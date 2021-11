Solo 8€ per questa microcamera su Amazon! Roba da vere spie!

Oggi vi proponiamo un articolo piuttosto particolare, ma che può risultare utile in più occasioni. Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021 offre la possibilità di portarsi a casa la microcamera portatile SQ11 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La microcamera portatile SQ11 è dotata di un design compatto e supporta il rilevamento del movimento, così da registrare solo quando necessario. I filmati vengono catturati alla risoluzione di 720p, mentre a bordo della microcamera portatile SQ11 troviamo un obiettivo grandangolare di 90°.

La microcamera portatile SQ11 è equipaggiata con una batteria al litio che offre un’autonomia fino a 100 minuti. Il dispositivo è di dimensioni davvero ridotto e facile da trasportare, così da essere utilizzato in molteplici occasioni, dalle lezioni dell’università alle riunioni, colloquio e molto altro ancora.

Solitamente la microcamera portatile SQ11 viene proposta a 15,98€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 8€, con uno sconto del 50% applicando il codice I4XUGW8B in fase di checkout. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un valido strumento per effettuare delle riprese ad un prezzo davvero bassissimo.

N.B.: Utilizzate il codice I4XUGW8B in fase di pagamento per ottenere lo sconto del 50%!

