Smartwatch Polar Ignite al prezzo più basso di sempre tra le offerte del weekend Amazon

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti relativi agli smartwatch Polar che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartwatch Polar Ignite, che attualmente potete portarvelo a casa a soli 129,90€, rispetto agli usuali 199,90€ di listino, per un risparmio reale di 70€.

Lo smartwatch Polar Ignite offre una batteria di lunga durata, garantendo decine di ore in allenamento continuo con lettura ottica della frequenza cardiaca e GPS in Full Mode. L’ottimo sistema di lettura ottica a 9 led fornisce un monitoraggio accurato della frequenza cardiaca dal polso per oltre 130 sport, tra cui nuoto, ciclismo e running.

Gli esercizi di respirazione guidati Serene integrati nello smartwatch Polar Ignite vi guideranno a rilassare il corpo, calmare la mente e alleviare lo stress, mentre il nuovo Sleep Plus Stages monitorerà il vostro sonno, valutando la sua qualità con un feedback e punteggio numerico.

Grazie alla funzione FitSpark, lo smartwatch Polar Ignite offre quotidianamente una guida all’allenamento personalizzato in base al recupero notturno ed alla forma fisica generale. In definitiva, lo smartwatch Polar Ignite è ottimo per allenamenti indoor o outdoor, per la palestra, esercizi di gruppo, nuoto, corsa, ciclismo e walking.

In definitiva, lo smartwatch Polar Ignite è ottimo per allenamenti indoor o outdoor, per la palestra, esercizi di gruppo, nuoto, corsa, ciclismo e walking.

