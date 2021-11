Smartwatch per gamer Garmin Instinct eSports Edition ora a un prezzo bomba su Amazon!

Anche oggi, mercoledì 10 novembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare lo smartwatch Garmin Instinct Esports Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 179,90€, rispetto ai 303,45€ di listino, per un risparmio reale di oltre 123€.

Lo smartwatch Garmin Instinct Esports Edition è pensato per offrirvi un’autonomia incredibile, con fino a 80 ore in modalità eSports e fino a 14 giorni in modalità smartwatch. Avrete quindi più tempo per le vostre competizioni e potrete ricevere e-mail, notifiche, messaggi, avvisi e altre informazioni direttamente sul display.

Lo smartwatch Garmin Instinct Esports Edition vi darà anche modo di coinvolgere i vostri fan, trasmettendo in tempo reale la vostra frequenza cardiaca e il livello di stress con l’utilizzo dell’app STR3AMUP!

Lo smartwatch Garmin Instinct Esports Edition vi consente di monitorare costantemente le vostre sessioni di gioco e la risposta del vostro corpo alle partire grazie all’app eSports precaricata, per poi analizzare successivamente i dati registrati su Garmin Connect.

