Smartphone, tablet e non solo nelle offerte Huawei su Amazon!

Il noto portale Amazon ha lanciato la “Connected Week” dedicata alla nota compagnia cinese Huawei che, da oggi e fino al 7 febbraio, vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti con sconti davvero interessanti. A partire dagli smartphone e tablet per finire a notebook, smartwatch ed auricolari Bluetooth, la scelta è davvero ampia e siamo sicuri che troverete qualcosa di vostro gradimento.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Huawei MateBook X Pro 2020, dispositivo animato dal processore Intel i7-10510U di decima generazione, accompagnato da 16GB di RAM e 1TB di velocissimo SSD per l’archiviazione dei propri dati. A bordo troviamo anche una scheda grafica dedicata, in questo caso la NVIDIA GeForce MX250 con 2GB GDDR5. Il notebook si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo con finiture sabbiate a taglio diamantato ed un peso di soli 1,33Kg, il tutto in soli 14,4mm di spessore. Huawei MateBook X Pro 2020 è dotato di un ottimo display da 13,9″ a risoluzione 3000×200 pixel che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva. Il formato 3:2, rispetto al più consueto 16:9, permette di avere una maggiore risoluzione verticale, utile soprattutto durante la navigazione e la creazione di documenti, mentre la copertura della gamma di colori sRGB al 100% garantisce una riproduzione accurata e fedele della gamma cromatica. Solitamente il notebook Huawei MateBook X Pro 2020 viene proposto a 1.999€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 1.499,99€, risparmiando 500€.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito vi proponiamo la nostra selezione dei migliori sconti relativi alla Connected Week di Huawei. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

