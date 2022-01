Smartphone, tablet e molto altro in sconto nelle nuove offerte MediaWorld

La nota catena MediaWorld ha lanciato una promozione imperdibile, chiamata Mobile Mania, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti sino a domenica 16 gennaio. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tanti i prodotti proposti dal portale, con una selezione che spazia tra smartphone, notebook, tablet e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo lo smartphone Xiaomi 11T 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 399€, rispetto agli usuali 549€ di listino, per un risparmio reale di 150€.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone Xiaomi 11T 5G è animato dal SoC MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce. Il comparto fotocamere dello smartphone. Lo smartphone Xiaomi 11T 5G è dotato di un corpo sottile (solo 8,8 mm) e leggero (203 g), offrendo un aspetto pulito e accattivante.

Lo smartphone Xiaomi 11T 5G è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,67″ a risoluzione 2400×1800 e frequenza di aggiornamento di 120Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva. Xiaomi 11T 5G vede la presenza di una tripla fotocamera, con l’obiettivo principale da 108 MP abbinato ad un grandangolo da 8 MP e una telemacro da 5 MP in grado di migliorare la portata degli scatti.

Le offerte incluse nell’iniziativa “Mobile Mania” di MediaWorld sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

