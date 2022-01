Smartphone Oppo A94 a un prezzo imperdibile su Amazon! Sconto del 19%!

Anche oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa allo smartphone OPPO A94, che attualmente potete portarvi a casa a soli 299,99€, rispetto agli usuali 369,99€ di listino, per un risparmio reale di 70€.

Lo smartphone OPPO A94 è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,43″ a risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva. Il comparto fotocamere vede la presenza di una fotocamera primaria da 48 MP, accompagnata da una grandangolare da 8 MP, una monocromatica da 2 MP e una macro da 2 MP, consentendovi di scattare scatti perfetti in qualsiasi circostanza, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smartphone OPPO A94 è incredibilmente liscio al tatto e i suoi 173 grammi di peso e soli 7,8 mm di spessore lo rendono uno dei dispositivi 5G più leggeri e sottili sul mercato. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone OPPO A94 è animato dal SoC MediaTek Dimensity 800U, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

