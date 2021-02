Smartphone OPPO A72 a meno di 170 euro tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone e smart TV.

Tra le offerte proposte nella giornata odierna, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone OPPO A72, che potete portarvi a casa a soli 169,99€, rispetto ai 324,99€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di 155€. Si tratta di dispositivo dotato di Neo-Display in alta risoluzione, caratterizzato da uno spessore di soli 1.73mm. Il modulo delle fotocamere posteriori è caratterizzato da una fotocamera frontale da 48MP AI (con ampia apertura f/1.7), un grandangolo da 119° e due lenti specifiche per i ritratti. OPPO A72 supporta la funzione di Anti-Shake e registra immagini nitide e stabili. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, OPPO A72 è animato dal processore Qualcomm Snapdragon 665, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Piuttosto interessante anche la smart TV Sony KD55XH8096, proposta a 729,99€, rispetto ai 999€ di listino. La TV è dotata di un eccellente pannello da 55″ a risoluzione 4K perfetta per essere impiegata con la recente console Playstation 5 della casa madre e sfrutta la tecnologia TRILUMINOS per analizzare ed elaborare i dati di ogni immagine per rendere i toni ancora più naturali, precisi e realistici.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a smartphone e smart TV tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone e smart TV

Offerte ancora disponibili