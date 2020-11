Smartphone, notebook e smart TV tra le offerte del Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana, le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con il notebook da gaming MSI GS75 Stealth, portatile equipaggiato con una CPU Intel Core i9 10980HK, ben 32GB di RAM DDR4 a 3.200MHz, scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q con 8GB di VRAM GDDR4 ed un SSD NVMe da 1 TB. Questo notebook da gaming può essere considerato un vero e proprio “desktop replacement” ed offre un display da 17,3” a risoluzione FullHD con una frequenza di aggiornamento di 300Hz. Il sistema Dynaudio integrato, inoltre, è perfetto anche per cuffie di livello pro, grazie ad un sample rate a 24bit/192KHz.

Potete acquistare MSI GS75 Stealth a 2.799€, risparmiando 400€ sul prezzo di listino usuale.

Proseguiamo con lo splendido Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, smartphone che offre prestazioni eccezionali grazie ai suoi 12GB di RAM ed il potente processore Exynos 990. L’ampia batteria intelligente da 4500 mAh assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni e con la Ricarica Ultra-Rapida da 25W sarete pronti a ripartire in poco tempo. Il display Dynamic AMOLED 2X WQHD+ regala colori realistici e una visione nitida dei vostri contenuti in qualsiasi condizione di luce, senza danneggiare la salute dei vostri occhi, mentre le tre fotocamere posteriori vi permetteranno di scattare foto come un vero professionista, dandovi anche la possibilità di registrare video in 8K. Ovviamente, non manca il supporto alla penna S Pen, consentendovi di portare la produttività ai massimi livelli.

Solitamente Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G viene venduto a 1.329€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 1.149€, risparmiando 180€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone, componenti PC e smart TV tra gli sconti di oggi del rivenditore Mediaworld.

Offerte Solo per il weekend Mediaworld