Smartphone Apple e Samsung in sconto nelle offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone.

Tra i vari prodotti proposti in promozione, vi segnaliamo in particolar modo lo smartphone Samsung Galaxy A12, che attualmente potete portarvi a casa a soli 179,99€, rispetto agli usuali 203,98€ del prezzo di listino.

Lo smartphone Samsung Galaxy A12 non ha molto da invidare ai dispositivi più avanzati. Il display è un touchscreen da 6.5 pollici con una risoluzione di 1560×720 pixel. Per quanto riguarda la connettività è dotati di un modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Il Samsung Galaxy A12 è un prodotto tra i migliori smartphone della sua fascia di prezzo. È dotato anche di una fotocamera da 48 megapixel che permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Lo spessore di 8.9mm è contenuto e rende questo Samsung Galaxy A12 molto interessante.

