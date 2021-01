Smartphone, action cam, monitor e smart TV in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con la smart TV SONY KD65XH9096 da 65″, consigliata dalla stessa casa madre per giocare con la prossima Playstation 5, che, grazie all’impiego del potente processore Sony X Reality Pro utilizzato anche nei modelli di punta 8K, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione. Con un design compatto e cornici sottili, la televisione, in virtù dell’integrazione del sistema operativo Android TV, può accedere ad un vasto catalogo di applicazioni e supporta pienamente i comandi vocali tramite Google Assistant. Grazie all’illuminazione indipendente di determinate zone di LED, la tecnologia Full Array LED rende più luminosi i punti chiari e ancora più scuri quelli bui. Non poteva di certo mancare il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato sino al Dolby Vision. La connettività è garantita dalla presenza di quattro porte HDMI.

Solitamente la smart TV SONY KD65XH9096 viene proposta a 1.499€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.299€, risparmiando 200€.

Continuiamo con lo smartphone OPPO A9 in colorazione Marine Green, dispositivo che unisce la potenza di cinque fotocamere in un singolo cellulare. Un obiettivo posteriore principale da 48MP garantisce la massima risoluzione, un grandangolo da 119° consente di creare panorami spettacolari, i due obiettivi posteriori scattano ritratti con effetti a regola d’arte e la fotocamera frontale da 16MP è dotata di modalità Beauty AI. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ad animare OPPO A9 troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 665, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di archiviazione. Solitamente lo smartphone OPPO A9 viene proposto a 229,99€, ma oggi potete averlo a soli 169,99€.

Il prezzo proposto da Mediaworld per questo specifico modello è senza dubbio uno dei più bassi della rete, ma nel Solo per oggi troverete tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Offerte Solo per oggi Mediaworld