Smart TV TCL 4K da 43″ a meno di 280 euro su eBay! Bomba del giorno!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa l’ottima smart TV TCL 43P611 a un prezzo davvero imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

La smart TV TCL 43P611 è equipaggiata con uno splendido pannello LCD da 43″ a risoluzione 4K con supporto alla tecnologia HDR (High Dynamic Range) per offrire un’eccezionale qualità a livello di riproduzione dei colori. Inoltre, grazie al sistema Smart HDR, anche i contenuti SDR (Standard Dynamic Range) saranno migliorati dinamicamente in modo automatico in modo da sfruttare appieno le caratteristiche del display.

Grazie alla tecnologia Micro Dimming, la smart TV TCL 43P611 offre un contrasto molto elevato per un’esperienza visiva ottimale, coadiuvata da una tecnologia avanzata di elaborazione delle immagini che le consente di raggiungere un PPI di 1200.

Infine, la smart TV TCL 43P611 è dotata del sistema operativo Android TV, consentendovi di accedere a una vasta gamma di applicazioni, tra cui i più popolari servizi di streaming, e supporta l’assistente vocale Google e Alexa.

Solitamente la smart TV TCL 43P611 viene proposta a 399,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 279,99€, con un risparmio reale di 120€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima smart TV a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito

Offerte eBay ancora disponibili