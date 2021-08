Smart TV Sony 4K OLED da 65″ con uno sconto di €660 nel Solo per Oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 17 agosto, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo l’offerta più interessante del lotto. Si tratta di uno sconto di ben €660 sulla Smart TV Sony OLED KE65A8, che sullo store della catena di elettronica è acquistabile solo per oggi a €1799,00 al posto dei €2459,00 di listino.

Questa TV Sony da 65 pollici ha ovviamente una risoluzione 4K, con un refresh rate di 100Hz. Si tratta di un pannello OLED, quindi dotato della miglior tecnologia per quanto riguarda la riproduzione dei colori e il dettaglio degli elementi a schermo. Soprattutto grazie alla tecnologia Pixel Contrast Booster, dove nelle aree più chiare colori e contrasti vengono ottimizzati per offrire scene più profonde, ricche di tonalità e ombre realistiche, texture sottili e contrasto con nero assoluto firmato OLED.

La Smart TV Sony OLED KE65A8 offre anche delle tecnologie all’avanguardia per l’HDR. Super Bit Mapping HDR riproduce fedelmente una qualità delle immagini TV 4K HDR uniforme e naturale, senza l’effetto “banding” presente in altri TV. Mentre con Object-based HDR remaster, il colore dei singoli oggetti sullo schermo viene analizzato modificandone il contrasto, a differenza di quanto accade con la maggior parte dei TV in cui il contrasto viene regolato lungo una curva che spazia da nero a bianco.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld