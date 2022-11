Smart TV Sony 4K, ideale per PS5, scontata di 500€ per il Black Friday Amazon

Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, dandovi la possibilità di acquistare tantissimi articoli a prezzi ultra vantaggiosi. Tra queste, non mancano anche gli sconti sulle smart TV e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto la Sony BRAVIA XR-55A80J su Amazon.

La smart TV Sony Bravia XR-55A80J è dotata di uno spettacolare pannello OLED da 55″con più di 8 milioni di pixel auto-illuminanti controllati dal potente processore Cognitive Processor XR, il quale si occupa di analizzare i dati, enfatizzando le immagini nello stesso modo in cui l’occhio umano mette a fuoco colore e profondità.

Per quanto riguarda la componente sonora, la smart TV Sony Bravia XR-55A80J è dotata del sistema Surround XR, in grado di generare audio surround lateralmente e verticalmente, per un audio 3D davvero immersivo. Il sistema XR Motion Clarity, combinato con il Cognitive Processor XR, assicura che l’azione sia uniforme, luminosa e nitida, anche in presenza di contenuti impegnativi sempre in movimento durante gli eventi sportivi e i film (o giochi) d’azione.

Infine, la smart TV Sony Bravia XR-55A80J è perfetta per al PS5, in quanto supporta tutte le tecnologie che l’ammiraglia di casa Sony può sfruttare grazie all’ingresso HDMI 2.1.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa la smart TV Sony Bravia XR-55A80J a soli 999€, rispetto ai consueti 1.499€ di listino, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 500€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo mouse gaming a un prezzo eccellente!

Vi ricordiamo che il nostro team specializzato segue da vicino tutte le offerte del Black Friday e vi segnala le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.