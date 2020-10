Smart TV, smartphone e notebook tra le offerte del Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana, le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con lo XIAOMI Redmi Note 9 Pro, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di XIAOMI Redmi Note 9 Pro, e le ottimizzazioni AI ti assicurano scatti perfetti in ogni momento. XIAOMI Redmi Note 9 Pro è equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente XIAOMI Redmi Note 9 Pro viene proposto a 299,90€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 249,99€.

Continuiamo con la Smart TV SAMSUNG QLED QE85Q70TATXZT da 85″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Solitamente la Smart TV SAMSUNG QLED QE85Q70TATXZT viene proposta a 3.499€, ma oggi potrete portarvela a casa a 2.649€, risparmiando ben 850€.

