Smart TV Samsung The Frame da 50″ ad un prezzo imbattibile nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 23 marzo 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV SAMSUNG QE50LS03TAUXZT, appartenente alla serie The Frame, che potete portarvi a casa a soli 909€ rispetto ai 1.199€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di 290€. Si tratta di una televisione progettata per possedere l’aspetto di un elegante quadro che, quando è spenta, visualizza opere d’arte provenienti da tutto il mondo nel salotto di casa vostra.

Il resto delle caratteristiche è al pari di altri prodotti della stessa azienda coreana. Ritroviamo infatti un pannello realizzato con la tecnologia QLED da 50″ in grado di mostrare immagini di elevata qualità con il supporto ai principali standard HDR, come HDR 10, HDR 10+ e HLG sulle quattro porte con standard HDMI. Il sistema operativo Tizen, infine, assicura piena compatibilità con tantissime applicazioni, tra cui le principali app di streaming, ed il supporto agli assistenti Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld