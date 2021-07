Smart TV Samsung QLED 4K da 82″ a un prezzo shock nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 7 luglio, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV SAMSUNG QE82Q70RATXZT, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.955€, rispetto ai 2.999€ usuali di listino, per un risparmio reale di ben 1.044 euro.

La smart TV SAMSUNG QE82Q70RATXZT offre il 100% di volume colore firmato Quantum Dot per regalare colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR 1000, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

L’elaborazione istantanea delle immagini mostrate a schermo è affidata al potente processore Quantum 4K che, grazie al suo algoritmo di upscaling, garantisce immagini più nitide, con la luminosità dello schermo e il suono che si adattano alle caratteristiche della vostra stanza e alla scena mostrata. Infine, l’Intelligent Mode si occuperà di regolare la luminosità e volume in base alle caratteristiche dell’ambiente circostante.

La smart TV SAMSUNG QE82Q70RATXZT pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

