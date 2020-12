Smart TV Samsung QLED 4K da 55″ con sconto di quasi 250€ tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV e cuffie wireless.

Iniziamo con la smart TV Samsung QLED QE55Q70TATXZT da 55″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Solitamente la smart TV Samsung QLED QE55Q70TATXZT da 55″ viene proposta a 1.099€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 849,12€, risparmiando quasi 250€.

Continuiamo con le Cuffie On Ear Beats Solo Pro Wireless, proposte a soli 189,90€, rispetto ai 350€ di listino. Le cuffie wireless sono presentate ad alte prestazioni con cancellazione del rumore attiva, ANC, che blocca totalmente i rumori ambientali per la massima immersione nella propria esperienza multimediale. Inoltre, la modalità Trasparenza consente di percepire quello che accade intorno a sé mentre si ascolta musica.

Le Beats Solo Pro sono dotate di chip per cuffie Apple H1 e Bluetooth di Classe 1 per un raggio d’azione ancora più ampio e meno rischi di perdere la connessione. Sono compatibili anche con iOS e Android, per cui potrete continuare ad usarle pure fuori casa una volta spento il PC.

I comandi vocali sono supportati sui dispositivi iOS: basta pronunciare “Ehi Siri” o premere il pulsante b per usarli su numerosi dispositivi compatibili, e non perdere mai la concentrazione lungo le 22 ore di ascolto garantite con tutte le funzionalità attivate – diventano fino a 40 ore senza ANC e modalità Trasparenza.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV e cuffie wireless tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV e cuffie wireless

Offerte ancora disponibili