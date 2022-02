Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 65″ a un prezzo imperdibile da Comet! 800 euro di sconto!

State cercando una smart TV in grado di durare nel tempo e che sia equipaggiata con le ultime tecnologie? Abbiamo l’offerta per voi! Infatti, la nota catena Comet al momento offre la possibilità di acquistare la smart TV SAMSUNG Neo QLED QE65QN90A a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La smart TV SAMSUNG Neo QLED QE65QN90A è dotata di uno splendido pannello Neo QLED da 65″ a risoluzione 4K con un sistema di retroilluminazione che consente di raggiungere una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi, definendo un vero e proprio nuovo standard con Quantum HDR 32X.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED QE65QN90A offre un input lag particolarmente basso ed il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1 (ma non mancano altre tre HDMI 2.0), con alcune opzioni aggiuntive proprio dedicate al mondo dei videogiocatori, tra cui la frequenza di aggiornamento che arriva sino a 120Hz.

La smart TV SAMSUNG Neo QLED QE65QN90A integra il sistema operativo Tizen, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora.

Solitamente la smart TV Samsung QE65QN90A viene venduta a 2.899€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 2.099€, con un risparmio reale di 800 euro! Si tratta dell’occasione perfetta per avere una smart TV moderna a prezzo scontato!

