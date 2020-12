Smart TV Samsung e smartphone Xiaomi tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 7 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dalla Smart TV4K SAMSUNG QLED QE55Q60TAUXZT, la quale offre il 100% di volume colore firmato Quantum Dot per regalare colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K SAMSUNG QLED QE55Q60TAUXZT viene venduta a 999€, ma oggi potrete acquistarla a soli 599€.

Continuiamo con lo smartphone XIAOMI Mi 10T Lite 5G, dispositivo animato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 8665, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è in grado di scattare foto uniche con ultra risoluzione grazie alla sua quad camera AI da 64MP, dove software e hardware lavorano insieme per realizzare innovazioni in termini di velocità, qualità di visualizzazione ed esperienza utente. Il display è un bellissimo Tiny Dot da 6,67″ a risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Solitamente lo smartphone XIAOMI Mi 10T Lite 5G viene proposto a 399€, ma oggi potrete averlo a soli 299,99€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

Offerte Solo per oggi Mediaworld