Smart TV Samsung 8K a un prezzo incredibile! Sconto di 4.300€!

Il noto portale Monclick ha lanciato l’interessante promozione Saldi da Maharaja che permette di acquistare tantissimi prodotti a prezzi incredibili sino al 31 gennaio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i tanti prodotti proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la smart TV Samsung QE65Q950TST, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.699,90€, rispetto ai 5.999,90€ usuali di listino, per un risparmio reale di ben 4.300€.

La smart TV Samsung QE65Q950TST, grazie al suo splendido pannello QLED da 65″ a risoluzione 8K regala una straordinaria esperienza di visione nei minimi dettagli, mostrando ogni scena con una maggiore profondità e una nuova realtà 8K ancora più immersiva.

La smart TV Samsung QE65Q950TST è un vero e proprio mostro di bellezza che offre un realismo dalla profondità infinita, con dettagli talmente definiti da poterli quasi toccare. La qualità dell’immagine offre una risoluzione 4 volte maggiore dell’UHD 4K e 16 volte maggiore dell’FHD, con oltre 33 milioni di pixel.

La smart TV Samsung QE65Q950TST offre tutta la chiarezza che tv aspettate da un TV di grande formato, senza alcun pixel visibile anche stando vicinissimo allo schermo.

