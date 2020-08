Smart TV Philips 6800 Series 43″ 4K HDR ora in sconto su Amazon

Il 2020 sarà, ebbene sì, l’anno dell’arrivo delle console next-gen, quindi sono molti i videogiocatori che stanno reinventando la loro camera o il loro salotto per dotarsi di un televisore in 4K che consenta di godere del massimo della risoluzione possibile per i giochi del futuro. Oltretutto, un’ottima smart TV è la soluzione ideale anche per chi ama godersi al massimo servizi in abbonamento come Netflix, o semplicemente vuole un pannello da non sfruttare solo con il gaming, ma anche per le normali funzionalità di una tradizionale televisione.

Pertanto vi segnaliamo che in questo momento il rivenditore Amazon sta proponendo sulle sue pagine un corposo sconto sulla smart TV Philips 6800 Series 43PUS6814, sulla quale potete risparmiare sensibilmente. Questo TV, dal design estremamente sottile e cornici raffinatissime, è proposto in 43″, con tecnologia HDR 10+ per una resa straordinaria dei colori e con 4K per la resa della immagini. Inoltre, è dotato di tecnologia Ambilight, ideale per creare l’atmosfera giusta e coinvolgente con effetti cromatici intorno allo schermo.

Trattandosi di una TV smart, questa Philips vi consente con un semplice click di accedere anche alle vostre applicazioni, come ad esempio YouTube e Netflix, e ha anche preinstallato Alexa, l’assistente vocale di Amazon che rende più smart la vostra casa e che è in grado di eseguire i vostri comandi vocali senza nemmeno il bisogno di interagire con il telecomando.

Philips non ha trascurato nemmeno la qualità audio: questa Philips 6800 Series 43PUS6814 è infatti dotata di tecnologia Dolby Atmos, che consente di avere un comparto sonoro ampio, chiaro e soprattutto profondo, in maniera che non perdiate nessuna sfumatura. A coronare il tutto c’è anche la tecnologia Dolby Vision, che promette di riprodurre le immagini con la stessa qualità del cinema – con neri profondi e supporto per un’estrema varietà di formati, che siano in streaming o in Blu-Ray.

Grazie allo sconto proposto da Amazon potete acquistare la smart TV spendendo 469€, risparmiando ben 100€ sui 569€ normalmente previsti di listino. Lo sconto è previsto anche in altri polliciaggi, che vi proponiamo di seguito.