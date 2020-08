Smart TV Philips 65PUS6754 da 65″ ad un prezzo imperdibile su eBay!

Aggiornamento 16 agosto: vi segnaliamo che la promozione è ancora disponibile!

State cercando un nuovo Smart TV per il vostro salotto di grandi dimensioni ed ottima qualità visiva, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, la Smart TV LED Philips 65PUS6754 da 65″ è in sconto del 40% su eBay, presentandosi ad un prezzo imperdibile.

La Smart TV LED Philips 65PUS6754 da 65″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Saphi, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Non manca nemmeno il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva assolutamente eccellente. Lo Smart TV LED Philips 65PUS6754 da 65″ è pronto per ottenere il massimo dal formato video HDR10+. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all’altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde.

Con Philips Ambilight, film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il vostro schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. Per quanto riguarda il reparto connettività, troviamo tre porte HDMI, due USB ed un ingresso component.

Infine, la tecnologia Philips Pixel Precise Ultra HD converte le immagini a risoluzione Ultra HD per garantire la massima fluidità ed un contrasto eccezionale, ottenendo neri più profondi, bianchi più accesi, colori vivaci e tonalità della pelle naturali, indipendentemente dalla sorgente dell’immagine.

Lo Smart TV LED Philips 65PUS6754 da 65″ è ora disponibile in quantità limitata ad un prezzo stracciato: lo trovate a 599€ contro i 999,00€ richiesti regolarmente per l’acquisto. Un risparmio di ben 400€ che vi consentirà di portarvi a casa un ottimo televisore ad un costo irrisorio!

