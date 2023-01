Smart TV Philips 4K da 55″ con Ambilight con uno sconto del 32%!

Tornano anche oggi, martedì 10 gennaio 2023, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Philips 55PU8007/12, che attualmente potete portarvi a casa a soli 545,99€, rispetto agli usuali 799ca,99€ di listino, per un risparmio reale di 254€ e uno sconto del 31,75%. Si tratta dell’occasione ideale per ottenere un’ottima smart TV a prezzo scontato!

La smart TV Philips 55PU8007/12 è equipaggiata con uno splendido pannello LCD da 55″, accompagnato dalla tecnologia Pixel Precise Ultra HD per ottimizzare la qualità dell’immagine per offrire immagini nitide, colori brillanti e movimenti fluidi.. La smart TV Philips 55PU8007/12 è dotata di un design sottile e accattivante, in grado di adattarsi alla perfezione in qualsiasi ambiente grazie alle cornici praticamente invisibili.

La smart TV Philips 55PU8007/12 è compatibile con tutti i principali formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all’altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde, le superfici luminose brilleranno ed i colori saranno più realistici.

La smart TV Philips 55PU8007/12 integra il sistema operativo Google TV che offre un accesso rapido alle app più popolari, tra cui YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ e tante altre. Ovviamente non possiamo non citare la presenza del sistema Ambilight, che, tramite una serie di LED posizionati dietro alla televisione, garantirà una visione davvero immersiva con i vari colori che andranno a diffondersi sulla parete.

