Su Amazon trovate in offerta la smart TV Samsung QE65QN900BTXZT Neo QLED 8K a soli 949,00€ invece di 1299,00€, con uno sconto del 27% in occasione del Prime Day.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Samsung QE65QN900BTXZT NEO QLED 8K, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung QE65QN900BTXZT Neo QLED 8K rappresenta la scelta perfetta per chi desidera il massimo in termini di qualità visiva e prestazioni audio. Questa smart TV da 65 pollici si distingue grazie alla tecnologia Quantum Matrix Pro, che utilizza mini LED per garantire contrasti profondi e dettagli nitidi in ogni scena. I neri risultano intensi, mentre le aree luminose sono gestite con estrema precisione, offrendo un'esperienza visiva senza precedenti.

Il vero cuore pulsante di questo televisore è il processore Neural Quantum 8K, che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare ogni contenuto, trasformandolo in risoluzione 8K. Anche i video con qualità inferiore beneficiano di un upscaling impeccabile, assicurando una definizione straordinaria in ogni situazione.

Non manca il design sofisticato Infinity Screen, caratterizzato da cornici sottilissime che rendono l'immagine protagonista assoluta, eliminando ogni distrazione visiva. Questo modello include inoltre il pratico sistema Attachable Slim One Connect, che permette di raccogliere tutte le connessioni in un unico box discreto, mantenendo l'area circostante sempre ordinata.

L'esperienza audio è altrettanto straordinaria grazie al supporto Dolby Atmos e alla tecnologia OTS Pro (Object Tracking Sound Pro). Il suono segue l'azione sullo schermo con precisione, garantendo un'immersione completa sia durante la visione di film sia durante il gaming.

Questo televisore è già compatibile con il digitale terrestre DVB-T2, rendendolo una scelta lungimirante anche in vista delle future evoluzioni del panorama televisivo italiano.

Attualmente disponibile a soli 949€ per il Prime Day, Samsung QE65QN900BTXZT Neo QLED 8K è un investimento eccellente per chi desidera un prodotto che coniughi qualità d'immagine all'avanguardia, audio coinvolgente e design elegante. Un'offerta da cogliere al volo per elevare la propria esperienza di intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon