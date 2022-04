Smart TV LG OLED da 65″ al prezzo più basso di sempre su Amazon! Risparmi quasi 1.400 euro!

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate anche la smart TV LG OLED65A16LA, che potete ora acquistare al prezzo più basso di sempre.

La smart TV LG OLED65A16LA è dotata di uno splendido pannello OLED da 65″ con oltre 8 milioni di pixel auto illuminanti in grado di restituire neri perfetti e colori brillanti. Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di quarta generazione della smart TV LG OLED65A16LA analizza e ottimizza i contenuti costantemente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari.

La fedeltà cromatica della smart TV LG OLED65A16LA è stata certificata da Intertek, agenzia globale specializzata in test e certificazioni, e questo significa che i colori riprodotti sullo schermo rappresentano al 100% quelli originali. La smart TV LG OLED65A16LA garantisce il meglio in termini di esperienza audiovisiva e gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

La smart TV LG OLED65A16LA è equipaggiata con il sistema operativo WebOS, che fornisce l’accesso a un gran numero di applicazioni per tutti gli gusti e usi, tra cui quelle inerenti ai più diffusi servizi streaming in circolazione, come YouTube, Prime Video, Netflix e Disney+.

Solitamente la smart TV LG OLED65A16LA viene proposta a 2.399€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 999,90€, con un risparmio reale di oltre 1.399€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare una splendida smart TV a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.